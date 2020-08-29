В Баку поймали продавцов суррогатного алкоголя

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в продаже суррогатного алкоголя задержали жителя Баку Р.Заирова, жителей Сумгайыта Ш.Гусейнова, В.Агабабаева, З.Фараджова и уроженца Гянджи З.Асадова.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, задержанные 20 августа обманули работника магазина в Насиминском районе столицы А.Ахмедова, продав ему алкогольные напитки, изготовленные кустарным способом, на 550 манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группировкой) УК АР, проводится расследование.