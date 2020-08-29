В Баку оштрафовали участников поминок известного мейханщика

На поминках скончавшегося 29 августа исполнителя мейханы Вугара Пашаева (Вугара Биляджяри) в поселке Баладжары Бинагадинского района были отмечены массовые нарушения правил особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований, действующих на территории страны.

Как сообщили Day.Az в МВД, 42 человека, попавших на видео, распространенное в соцсетях, были доставлены в управление полиции района, им предъявлены штрафы, составлены протоколы.

Продолжаются мероприятия по выявлению личностей других участников поминок.