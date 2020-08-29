https://news.day.az/society/1266437.html В Баку оштрафовали участников поминок известного мейханщика - ФОТО
В Баку оштрафовали участников поминок известного мейханщика - ФОТО
На поминках скончавшегося 29 августа исполнителя мейханы Вугара Пашаева (Вугара Биляджяри) в поселке Баладжары Бинагадинского района были отмечены массовые нарушения правил особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований, действующих на территории страны.
Как сообщили Day.Az в МВД, 42 человека, попавших на видео, распространенное в соцсетях, были доставлены в управление полиции района, им предъявлены штрафы, составлены протоколы.
Продолжаются мероприятия по выявлению личностей других участников поминок.
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