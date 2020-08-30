Сильный пожар в Ширване, погибли двое малолетних детей

В городе Ширван произошел пожар в общежитии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в городе Ширван на 3-м этаже пятиэтажного здания общежития сгорел 1 диван в однокомнатной квартире общей площадью 12 кв.м.

Во время пожара жители 20 квартир были эвакуированы пожарными в безопасную зону. Дети владельца квартиры Велиев Эльдар Пунхан оглу 2015 года рождения и Велиев Араз Пунхан оглу 2018 года рождения были доставлены соседями в больницу с отравлением от дыма, где оба впоследствии скончались. Квартиры защищены от огня. Огонь был потушен пожарными расчетами.