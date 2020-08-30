В Хачмазе наказали участников ритуала Ашура
Сотрудники Хачмазского районного отдела полиции при несении службы на территории района, несмотря на предупреждения, сделанные в связи с религиозными ритуалами, выявили проведение церемонии Ашура в частном жилом доме Эльдара Тахирова.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники отдела немедленно остановили церемонию, в отдел были доставлены 14 человек, включая владельца дома и участников ритуала.
С гражданами были проведены разъяснительные беседы в связи с допущенным правонарушением.
В отношении владельца дома Эльдара Тахирова и 14 других лиц, нарушивших правила карантина, приняты меры, в соответствии с законодательством.
Отметим, что согласно Постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики, в период особого карантинного режима, введенного на территории страны, запрещено проведение всех массовых мероприятий, в том числе религиозных ритуалов, собираться в группы более 5-10 человек в общественных и других местах, приостановлена деятельность мечетей. В ранее распространенном предупреждении МВД отмечалось, что введенные ограничения преследуют цель защитить здоровье граждан. В обращении было отмечено, что в связи с месяцем Мухаррам, начинающимся с 21 августа, в том числе в День Ашура, недопустимо собираться в мечетях, святилищах и других религиозных объектах, а также в отдельных домах. МВД призвало граждан отнестись к этому с пониманием и строго соблюдать требования особого карантинного режима.
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