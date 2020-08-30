В Хачмазе наказали участников ритуала Ашура

Сотрудники Хачмазского районного отдела полиции при несении службы на территории района, несмотря на предупреждения, сделанные в связи с религиозными ритуалами, выявили проведение церемонии Ашура в частном жилом доме Эльдара Тахирова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники отдела немедленно остановили церемонию, в отдел были доставлены 14 человек, включая владельца дома и участников ритуала.

С гражданами были проведены разъяснительные беседы в связи с допущенным правонарушением.