В Баку Mercedes вылетел в кювет и снес каменный забор

В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП. 

Как передает Day.Az со ссылкой на  АПА, авария произошла на улице Рустама Рустамова. 

Автомобиль марки Mercedes потерял управление и, съехав в кювет, перевернулся и врезался в каменное ограждение.

От силы удара забор обрушился.  

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. 