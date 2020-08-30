В Баку Mercedes вылетел в кювет и снес каменный забор

В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Рустама Рустамова.

Автомобиль марки Mercedes потерял управление и, съехав в кювет, перевернулся и врезался в каменное ограждение.

От силы удара забор обрушился.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.