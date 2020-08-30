https://news.day.az/society/1266501.html В Баку Mercedes вылетел в кювет и снес каменный забор - ФОТО
В Баку Mercedes вылетел в кювет и снес каменный забор - ФОТО
В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Рустама Рустамова.
Автомобиль марки Mercedes потерял управление и, съехав в кювет, перевернулся и врезался в каменное ограждение.
От силы удара забор обрушился.
В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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