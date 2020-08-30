В Шамкире пытались провести церемонию Ашура, 15 задержанных

Сотрудники отдела полиции Шамкирского района обнаружили, что группа из 5-10 человек, несмотря на запрет, собралась на Аллее шехидов в селе Ашагы Сейфали, и попыталась провести церемонию Ашура.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, cотрудники полиции задержали 15 участников церемонии и доставили в отдел полиции.

После проведения разъяснительной беседы 12 из задержанных были оштрафованы в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, материалы, собранные в отношение оставшихся 3 задержанных, направили в районный суд для рассмотрения.