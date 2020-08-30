В Баку оштрафованы двое мейханщиков за участие в похоронах - ФОТО
На похоронах мейханщикаВугара Пашаева (Вугар Биладжары), скончавшегося 29 августа в поселке Баладжары Бинагадинского района, было выявлено массовое нарушение правил особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, сотрудники Управления полиции Абшеронского района пригласили в управление двух участников церемонии - мейханщиков - жителей столицы Орхана Азимова (Орхан Локбатанлы) и Эльшана Гурбатова (Эльшан Хязяр).
В их отношении были приняты меры административного взыскания.
Оба мейханщика были оштрафованы на 200 манатов в соответствии с Кодексом об административных проступках.
Продолжаются мероприятия по установлению личности других граждан, запечатленных на кадрах, снятых во время похорон Вугара Пашаева.
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