В Баку оштрафованы двое мейханщиков за участие в похоронах

На похоронах мейханщикаВугара Пашаева (Вугар Биладжары), скончавшегося 29 августа в поселке Баладжары Бинагадинского района, было выявлено массовое нарушение правил особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, сотрудники Управления полиции Абшеронского района пригласили в управление двух участников церемонии - мейханщиков - жителей столицы Орхана Азимова (Орхан Локбатанлы) и Эльшана Гурбатова (Эльшан Хязяр).

В их отношении были приняты меры административного взыскания.

Оба мейханщика были оштрафованы на 200 манатов в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Продолжаются мероприятия по установлению личности других граждан, запечатленных на кадрах, снятых во время похорон Вугара Пашаева.