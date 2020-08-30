https://news.day.az/society/1266563.html В Джейранбатане за нарушение карантина оштрафованы ахунд и еще 29 человек - ФОТО
В Джейранбатане за нарушение карантина оштрафованы ахунд и еще 29 человек - ФОТО
В Джейранбатане желающие провести церемонию Ашура нарушили правила особого карантинного режима.
Как передает Day.Az, на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района группа лиц собралась перед мечетью с целью провести церемонию Ашура.
Данные лица, в общей сложности 29 человек, в том числе ахунд Джейранбатанской мечети Кязым Эюбов, были задержаны несшими службу на территории сотрудниками полиции и доставлены в управление.
После проведения профилактической беседы каждый из задержанных был оштрафован.
Среди задержанных оказался житель Абшеронского района Новруз Асланов, разыскиваемый за неисполнение гражданских обязанностей.
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