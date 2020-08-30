https://news.day.az/society/1266566.html Приехавших в Губу верующих для проведения церемонии Ашура посадили на 10 суток
Приехавших в Губу верующих для проведения церемонии Ашура посадили на 10 суток
Полиция задержала верующих, которые нарушили правила особого карантинного режима и тайно приехали в Губу из Масаллы и Лянкярана для проведения церемонии Ашура.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, задержанными оказались житель Масаллинского района Самир Гусейнли и житель Лянкяранского района Ариф Гусейнов.
А.Гусейнов и С.Гусейнли были приговорены к 10 суткам административного ареста.
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