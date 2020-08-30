В трех районах Баку пресекли проведение церемонии Ашура

Предотвращено проведение церемонии Ашура в Бинагадинском, Хазарском и Наримановском районах Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в Бинагадинском районе были задержаны лица, собравшиеся по различным адресам для проведения церемонии Ашура.

9 задержанных доставили в управление, где после разъяснительной беседы каждый из них был оштрафован на 200 манатов.

Аналогичные случаи были зафиксированы в Хазарском и Наримановском районах. Там за аналогичные нарушения задержали в общей сложности 22 человека, в их отношении составили протоколы об административном правонарушении.