https://news.day.az/society/1266592.html В трех районах Баку пресекли проведение церемонии Ашура - ФОТО
В трех районах Баку пресекли проведение церемонии Ашура - ФОТО
Предотвращено проведение церемонии Ашура в Бинагадинском, Хазарском и Наримановском районах Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в Бинагадинском районе были задержаны лица, собравшиеся по различным адресам для проведения церемонии Ашура.
9 задержанных доставили в управление, где после разъяснительной беседы каждый из них был оштрафован на 200 манатов.
Аналогичные случаи были зафиксированы в Хазарском и Наримановском районах. Там за аналогичные нарушения задержали в общей сложности 22 человека, в их отношении составили протоколы об административном правонарушении.
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