https://news.day.az/society/1266595.html В Саатлы задержаны 19 человек за попытку провести церемонию Ашура - ФОТО
В Саатлы задержаны 19 человек за попытку провести церемонию Ашура - ФОТО
В городе Саатлы задержаны 19 человек, планировавших провести церемонию Ашура.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, сотрудники отдела полиции Саатлинского района выявили попытку проведения церемонии Ашура в одном из парков на территории города.
Полицейские предотвратили проведение акции и доставили 19 ее участников в отдел.
В отношении задержанных были приняты меры в соответствии с законодательством.
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