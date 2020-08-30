В Саатлы задержаны 19 человек за попытку провести церемонию Ашура

В городе Саатлы задержаны 19 человек, планировавших провести церемонию Ашура.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, сотрудники отдела полиции Саатлинского района выявили попытку проведения церемонии Ашура в одном из парков на территории города.

Полицейские предотвратили проведение акции и доставили 19 ее участников в отдел.

В отношении задержанных были приняты меры в соответствии с законодательством.