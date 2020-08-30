В Азербайджане за сутки выявлено 135 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 127

В Азербайджане за сутки выявлено 135 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 127, скончались двое, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.