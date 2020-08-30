https://news.day.az/society/1266598.html В Азербайджане за сутки выявлено 135 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 127 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 135 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 127 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 135 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 127, скончались двое, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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