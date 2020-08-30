В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 6 137 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 30-е августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 917 027 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 075 человек, 138 из них находятся в реанимации, а 14 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.