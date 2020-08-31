https://news.day.az/society/1266654.html МВД внесло ясность в распространенные в соцсетях кадры
МВД внесло ясность в распространенные в соцсетях кадры
МВД внесло ясность в распространенные в соцсетях кадры в связи с церемонией "Ашура" в Хачмазском районе.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Хачмазского РОП, получив информацию об организации на территории района религиозной церемонии, приняли соответствующие меры
Лица, отраженные на кадрах, были задержаны и доставлены в отдел. С гражданами были проведены разъяснительные беседы в связи с допущенным правонарушением.
В отношении 10 лиц, нарушивших правила карантина, приняты меры, в соответствии с законодательством.
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