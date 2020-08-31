https://news.day.az/society/1266663.html Бакинское метро не будет работать до 15 сентября
Бакинское метро не будет работать до 15 сентября
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении особого карантинного режима до 00:00 часов 30 сентября.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Кабмин.
Согласно постановлению, срок приостановления деятельности Бакинского метрополитена продлевается до 15 сентября 2020 года.
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