https://news.day.az/society/1266664.html Ряд районов Азербайджана исключен из зоны усиленного карантинного режима
Ряд районов Азербайджана исключен из зоны усиленного карантинного режима
В соответствии с динамикой заражения коронавирусом и существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гёкгёльский, Хачмазский, Сальянский районы с сегодняшнего дня исключаются из зоны усиленного карантинного режима.
Как передает Day.Az, в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, где высоки случаи заражения, некоторые ограничения сохранятся.
Отметим, что Оперативный штаб при Кабмине принял решение о продлении карантина до 00:00 часов 30 сентября 2020 года.
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