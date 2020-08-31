Особый карантинный режим продлен еще на месяц

Учитывая, что ситуация с пандемией COVID-19 по-прежнему остается неудовлетворительной, особый карантинный режим, введенный на территории Азербайджана, с сегодняшнего дня продлен до 00:00 30 сентября 2020 года.

Как сообщает Day.Az, решение об этом принял оперативный штаб при Кабинете Министров.

Отметим, особый карантинный режим, введенный на территории Азербайджана, должен был завершиться 31 августа в 06.00.

Также, в соответствии с динамикой инфицирования коронавирусом и санитарно-эпидемиологической ситуацией с 31 августа 2020 года города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гейгельский, Хачмазский, Сальянский районы исключаются из зоны действия ужесточенного карантинного режима.

В городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, где уровень инфицирования высок, некоторые дополнительные ограничения сохраняются.

В стране снимаются ограничения на деятельность музеев и выставочных залов.

С соблюдением требований особого карантинного режима разрешаются индивидуальное обучение в группах до 10 человек и репетиторские услуги.

Будет проанализирована санитарно-эпидемиологическая ситуация и после этого вопрос полного снятия ограничений на транспортное сообщение между районами будет рассмотрен повторно.

В городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, где введен ужесточенный карантинный режим, в нижеуказанные выходные дни общественный транспорт не будет работать:

с 00:00 5 сентября до 06:00 7 сентября;

с 00:00 12 сентября до 06:00 14 сентября;

с 00:00 19 сентября до 06:00 21 сентября;

с 00:00 26 сентября до 06:00 28 сентября.

Бакинский метрополитен не будет работать до 06.00 15 сентября.

Оперативный штаб призывает соблюдать требования действующих превентивных мер, соблюдать медико-профилактические правила, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться защитными масками, чтобы максимально защитить себя и своих близких от заражения вирусом.