https://news.day.az/society/1266667.html 10 районов и городов исключены из зоны особого карантинного режима
10 районов и городов исключены из зоны особого карантинного режима
В Азербайджане 10 районов и городов исключены из зоны особого карантинного режима.
Как сообщает Day.Az, согласно решению Оперативного штаба, в соответствии с динамикой заражения вирусом и текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Гёранбойский, Гёйгёльский, Хачмазский, Сальянский районы с 31 августа 2020 года исключаются из зоны особого карантинного режима.
В городах Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, где высокий уровень инфицирования, некоторые дополнительные ограничения еще будут сохранены.
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