В Азербайджане 10 районов и городов исключены из зоны особого карантинного режима.

Как сообщает Day.Az, согласно решению Оперативного штаба, в соответствии с динамикой заражения вирусом и текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Гёранбойский, Гёйгёльский, Хачмазский, Сальянский районы с 31 августа 2020 года исключаются из зоны особого карантинного режима.

В городах Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, где высокий уровень инфицирования, некоторые дополнительные ограничения еще будут сохранены.