https://news.day.az/society/1266668.html В Азербайджане этим лицам разрешили работать в период карантина
В Азербайджане этим лицам разрешили работать в период карантина
В стране разрешены индивидуальное образовательные и репетиторские услуги.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в решении Оперативного штаба при Кабинете министров. Отмечается, что с 31 августа допускаются индивидуальное обучение и репетиторские услуги в группах до 10 человек с соблюдением правил особого карантинного режима.
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