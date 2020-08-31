В Азербайджане этим лицам разрешили работать в период карантина

В стране разрешены индивидуальное образовательные и репетиторские услуги. 

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в решении Оперативного штаба при Кабинете министров. Отмечается, что с 31 августа допускаются индивидуальное обучение и репетиторские услуги в группах до 10 человек с соблюдением правил особого карантинного режима.