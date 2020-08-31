https://news.day.az/society/1266669.html В Азербайджане открылись музеи и выставочные залы
В Азербайджане открылись музеи и выставочные залы
С сегодняшнего дня в Азербайджане будет разрешена деятельность музеев и выставочных залов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Отмечено, что с 31 августа в стране снимаются ограничения на деятельность музеев и выставочных залов.
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