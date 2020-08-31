В Азербайджане открылись музеи и выставочные залы

С сегодняшнего дня в Азербайджане будет разрешена деятельность музеев и выставочных залов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Отмечено, что с 31 августа в стране снимаются ограничения на деятельность музеев и выставочных залов.