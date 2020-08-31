https://news.day.az/society/1266711.html В Азербайджане проходит тестовый экзамен для учителей английского языка
В Азербайджане проходит тестовый экзамен для учителей английского языка
Сегодня проводится очередной тестовый экзамен для кандидатов, желающих стать учителями английского языка, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство образования.
В экзамене примет участие 1 691 кандидат.
Экзамен проводится в 17 регионах Азербайджана.
Кандидаты в течение 90 минут должны ответить на 60 вопросов.
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