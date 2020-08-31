Законопроект «О высшем образовании» будет обсужден на осенней сессии парламента

Законопроект "О высшем образовании" будет вынесен на обсуждение на осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Бахтияр Алиев.

Б.Алиев сказал, что данный законопроект находится на повестке дня:

"Создана рабочая группа, идет работа над проектом закона. Новые реалии требуют ведение работы над законопроектом. Пока рабочая группа не представила этот законопроект на обсуждение комитета. Новая рабочая группа подготовит законопроект "О высшем образовании", и комитет рассмотрит его", - сказал он.