Агентство развития МСБ поддержит реализацию в Азербайджане всемирно известного проекта “Miniboss Business School”

Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) окажет поддержку исполнению в Азербайджане программы "Miniboss Business School", которая принадлежит научно-исследовательскому центру "Европейское Бюро Развития Бизнеса" (с головным офисом в Великобритании), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Программа "Miniboss Business School", знакомящая детей и подростков с азами предпринимательства, располагает бизнес-школами, действующими на основе франшизы, а также официальными представительствами во Франции, Украине, Литве, России, Объединенных Арабских Эмиратах, Филиппинах, Индонезии, Болгарии, Казахстане и других странах.

Эти бизнес-школы, используя специальную программу и методологию в формате 8-ми курсов обучения, обеспечивают развитие навыков и знаний в области развития бизнес-идей, теории и практики инноваций, коммуникаций и ведения переговоров, менторинга и в других сферах.

Программа "Miniboss Business School" сыграет важную роль и для детей, подростков и молодежи в Азербайджане, помогая им с раннего возраста осваивать навыки и приобретать начальные знания в сфере предпринимательства. (https://baku.miniboss-school.com)

Агентство, принимая участие в разработке обучающих программ и пособий с целью формирования в стране предпринимательского образа мышления, поддержки обучения на протяжении всей жизни, создания культуры предпринимательства национального профиля, а также реализации прочих мероприятий, поддерживает местных предпринимателей, претворяющих в жизнь программу "Miniboss Business School".

Кроме того, в рамках данной программы Агентство будет оказывать поддержку в организации мастер-классов по бизнесу, привлечении к чтению лекций деловых людей, завоевавших успех в различных сферах, задействовании в процессе обучения женщин-предпринимателей, деловой молодежи, а также предпринимателей из социально уязвимых групп.