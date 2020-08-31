Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная погода, ожидается умеренный южный ветер, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона прогнозируется умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди, град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.