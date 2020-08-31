МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи с карантином

Постановлением Кабинета министров в период введенного на территории страны до 30 сентября 2020 года особого карантинного режима запрещены все массовые мероприятия, в том числе запрещено собираться в группы более 5-10 человек в общественных и других местах, приостановлена деятельность мечетей, сообщает в Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Поскольку в этом году Ашура пришлась на период особого карантинного режима, граждане с пониманием отнеслись к этому и в целом соблюдали установленные Оперативным штабом ограничения. Только в нескольких городах и районах были предприняты попытки собраться в группы, что многократно повышает риск заражения людей, но это было предотвращено.

"Несмотря на это, в некоторых СМИ и социальных сетях были предприняты попытки связать соответствующие запреты именно с недопущением проведения религиозных ритуалов в день Ашура. Подчеркивая недостоверность такой информации и выражая уважение свободе вероисповедания людей, заявляем, что в период особого карантинного режима недопустимо проведение любых собраний, даже массовых акций в поддержку вооруженных сил. Единственной целью введенных ограничений является защита здоровья населения".

МВД призывало граждан не забывать о серьезной угрозе, которую представляет пандемия коронавируса, сохранить положительные результаты, достигнутые за счет больших и напряженных усилий в этой сфере, продолжать соблюдать правила самоизоляции, социальную дистанцию, использовать средства, защищающие дыхательные пути.