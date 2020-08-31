Следует и далее оберегать себя и своих близких, пока не будет разработана вакцина

В Азербайджане благодаря систематическим превентивным мерам против коронавирусной инфекции, ответственному поведению граждан и соблюдению действующих правил достигнуты положительные результаты.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова, передает Day.Az.

По ее словам, в настоящее время Азербайджан входит в число стран с лучшими результатами по количеству инфицированных и летальных исходов, а также количеству выздоровевших.

"Это, безусловно, стало возможным благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым с первого дня распространения пандемии. Правительство Азербайджана взяло ситуацию под контроль с первого дня распространения инфекции, приступив к реализации масштабных мер.

При этом в связи с введением особого карантинного режима в нашей стране реализованы очень серьезные программы социальной поддержки для защиты благополучия граждан. Все эти меры позволили добиться положительной динамики в борьбе с коронавирусом в стране, благодаря чему удалось смягчить режим карантина. Таким образом, из красной в желтую зону удалось перевести 10 районов, где был введен ужесточенный режим карантина, а также снять ограничения в ряде областей", - сказала Гусейнова.

Она отметила, что люди ни в коем случае не должны расслабляться ввиду недавних послаблений.

"Учитывая осеннюю активизацию респираторных инфекций строгий карантинный режим был сохранен в Баку, Сумгайыте и Абшероне, где уровень заражения достаточно высок. То есть, чтобы не допустить роста числа инфицированных, желательно еще на какое-то время продлить режим карантина. Это важный вопрос, так как мы должны поддерживать положительную динамику, и наша главная цель - защитить здоровье наших граждан. Разумеется, каждый гражданин должен и дальше соблюдать правила, установленные Оперативным штабом. Это позволит пережить бедствие с минимальными потерями как гражданам, так и нашему обществу и государству.

Следует продолжать оберегать себя и близких, пока не будет разработана вакцина", - подытожила Севиндж Гусейнова.