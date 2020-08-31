https://news.day.az/society/1266861.html Задержаны 25 человек, пытавшихся организовать церемонию Ашуры
Задержаны 25 человек, пытавшихся организовать церемонию Ашуры
В поселке Сахиль Гарадагского района были оштрафованы пытавшиеся организовать церемонию Ашуры, организатор арестован в административном порядке.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 30 августа в Гарадагское РУП поступила информация о том, что группа людей проводит церемонию Ашуры вопреки правилам карантинного режима.
Сотрудники 38-го отделения Гарадагского РУП задержали организатора церемонии, жителя поселка Вусала Тарвердиева и еще 25 участников.
В отношении 25 человек составлены протоколы, они оштрафованы. В отношении организатора церемонии В.Тарвердиева решением суда избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 10 суток.
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