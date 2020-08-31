Исполнительная власть прокомментировала закрытие рынка "8-ой километр"

Распространена информация о закрытии одного из самых популярных рынков Баку - "8-ой километр". Об этом сообщили в социальных сетях и некоторых СМИ.

Было отмечено, что рынок "8-ой километр" прекратил свою деятельность из-за пандемии. Также было подчеркнуто, что многие рабочие места и вход на рынок закрыты с сегодняшнего дня.

Как передает Day.Az, заместитель главы исполнительной власти Низаминского района Баку Йылдырым Мехтиев сообщил BAKU.WS, что часть рынка, где продается одежда закрыта из-за коронавируса.

"В настоящее время на данном рынке есть 4 овощные и фруктовые секции. Фруктово-овощной отдел продолжает работать. Информации о его закрытии мы не получали", - сказал Йылдырым Мехтиев.