https://news.day.az/society/1266873.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 144 пациента - заразились 126 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 144 пациента - заразились 126 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 126 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 144, скончались трое.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 36 435 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 33 847, скончались 534 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 054 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5 042, в целом - 922 069 тестов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре