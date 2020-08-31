В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 144 пациента

В Азербайджане за сутки выявлено 126 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 144, скончались трое.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 36 435 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 33 847, скончались 534 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 054 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5 042, в целом - 922 069 тестов.