В Азербайджане проведено около миллиона тестов на коронавирус

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 5 042 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за прошедший период проведено 922 069 тестов.