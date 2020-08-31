https://news.day.az/society/1266896.html В Азербайджане проведено около миллиона тестов на коронавирус
В Азербайджане проведено около миллиона тестов на коронавирус
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 5 042 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за прошедший период проведено 922 069 тестов.
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