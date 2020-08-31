Минобразования обратилось к желающим получить образование за границей

Министерство образования призывает абитуриентов и студентов, желающих получить образование за границей и их родителей быть более внимательными при выборе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, опыт прошлых лет показывает, что многие граждане, прибегающие в этом вопросе к услугам компаний-посредников, сталкиваются с трудностями и попадают в неприятную ситуацию: "Во избежание этого мы рекомендуем гражданам перед тем, как выбрать учебное заведение и учебную программу (специальность) напрямую самостоятельно обратиться в это учебное заведение (посредством официального интернет-сайта) и получить подробную информацию об условиях приема, плате за обучение, расходах на проживание и других требованиях.

Вы можете также ознакомиться с основными моментами, на которые следует обратить внимание в связи с признанием на территории страны специальностей, полученных за границей и установлением их эквивалентности (нострификацией) в разделах "Нострификация" и "Часто задаваемые вопросы" официального интернет-сайта Агентства по обеспечению качества в образовании (tkta.edu.az).