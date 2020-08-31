Продлен срок приема документов в профшколы Азербайджана

Срок приема документов для лиц, успешно прошедших первый тур электронного приема по уровню профобразования, продлен на два дня, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Госагентство по профессиональному образованию при министерстве образования.

Эти лица до второго сентября должны пройти регистрацию, представив требуемые документы в учреждения профобразования в которые поступили.

Те, кто не имеет разрешения на въезд в город или район, где находится учебное заведение в связи с особым карантинным режимом, могут, связавшись с учреждением, в которое поступили либо в другое, находящееся вблизи места проживания, временно представить документы в электронной форме.

Не прохождение регистрации в установленный срок расценивает как отказ от обучения по этой специальности.

Отметим, что лица, не добившиеся успеха в первом туре электронного приема по уровню профобразования, могут принять участие во втором туре и выбрать специальность.