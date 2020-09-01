Если сейчас отменить ограничения на поездки в районы, это может привести к росту заражений

Правительство Азербайджана продолжает принимать последовательные меры по борьбе с пандемией COVID-19. Среди главных причин успешных результатов можно выделить эффективную просветительскую работу, создание соответствующей медицинской инфраструктуры, применение особого карантинного режима и поэтапное внедрение ограничительных и смягчающих мер, а также ответственное поведение граждан.

Об этом Day.Az сказал заместитель председателя Партии Единого народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ордуханлы.

По его словам, решение Оперативного штаба при Кабинете министров сохранить ряд ограничений в Баку, Сумгайыте и Абшероне является обоснованным и правильным.

"Оперативный штаб при Кабинете министров проводит детальное изучение и анализ ситуации в стране и отдельных регионах и учитывает все риски, прежде чем принимать те или иные решения. Поскольку в вышеупомянутых городах и районах наблюдается высокая плотность населения и риск заразиться коронавирусом все еще остается высоким, решение о продлении ограничительных мер следует воспринимать как заботу охраны населения данных территорий", - отметил он.

Зампред сообщил, что руководство Всемирной организации здравоохранения считает целесообразным введение ограничений на поездки между регионами с повышенным риском заражения.

"Чтобы положительная динамика суточных заболеваний стала стабильной, ответственное поведение нашим гражданам необходимо проявлять терпение и строго придерживаться ограничений Оперштаба. Нужно помнить, что если прямо сейчас отменить ограничения на поездки в районы, это может привести к росту заражений и ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, что, в свою очередь, потребует новых ужесточительных мер", - отметил он.

Эксперт предупредил, что приближающийся осенне-зимний сезон - это период, когда происходит активация различных заболеваний.

"Вместе с COVID-19 эти заболевания представляют серьезную угрозу для человеческого организма. Поэтому сейчас главная задача - не допустить распространения коронавируса и появления новых точек заражения", - подытожил Ниямеддин Ордуханлы.

Абдул Керимханов