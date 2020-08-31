Азербайджанец разработал вакцину от коронавируса

Испытания на животных двух вакцин на растительной основе от COVID-19, разработанных под руководством члена Научного комитета по вакцинам Института биотехнологий Турции, профессора Университета Акдениз, члена-корреспондента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Тарлана Мамедова, прошли успешно и теперь эти вакцины можно испытать на людях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, примерно 4 месяца назад Т.Мамедов с группой из 20 человек приступил к разработке вакцины от COVID-19.

Ученый заявил о том, что работы по созданию вакцины нового поколения проводились на растении "Nicotiana Benthamiana", относящемся к семейству табачных культур, которое они специально производили в лаборатории. Он отметил, что одна доза разработанной ими вакцины вырабатывает особый иммунитет против COVID-19.

Отметив, что они разработали две вакцины в этом направлении, Т.Мамедов сказал, что полученные результаты были чрезвычайно успешными: "Верим, что производимая нами вакцина будет безопасной и эффективной против всех мутаций. Теперь мы можем опробовать вакцину и на людях".

Т.Мамедов добавил, что они представили исследование в виде отчета в Научный комитет по вакцинации Турции и в ближайшее время направят его в Министерство здравоохранения.