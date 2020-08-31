Ровшан Аскеров определит интеллектуальный уровень жителей Москвы

Известный азербайджанский знаток Ровшан Аскеров станет одним из ведущих интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", который пройдет в честь Дня города Москвы 5 и 6 сентября, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, передает Day.Az.

Игры "Что? Где? Когда?" пройдут с 10:00 до 22:00 в режиме нон-стоп в Таганском парке. В играх будут соревноваться четыре команды по шесть человек. Командам надо будет ответить на 12 вопросов, ответы к которым дадут после одноминутного "мозгового штурма". За каждый правильный ответ присуждается один балл. За два дня пройдет 24 сеанса каждой игры. Победители получат памятные подарки. Вести игры будут звезды интеллектуальных игр, обладатели "Хрустальных сов", "Бриллиантовых сов" и других почетных наград Анатолий Вассерман, Ровшан Аскеров, Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Борис Левин, Инна Семенова и Борис Белозеров.

Помимо интеллектуальных игр посетителей московских парков в День города ожидают кукольные спектакли, джазовые концерты и детские мюзиклы.