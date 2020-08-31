Обнародованы результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии, входящие в подчинение Министерства образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 17-27 августа были проведены вступительные экзамены в входящие в подчинение Министерства образования лицей с физико-математическим и информатическим уклоном, Республиканский лицей с химико-биологическим уклоном, гимназию имени С.Рустама с иностранным уклоном, гимназию имени С.Бахлулзаде с иностранным уклоном, Республиканскую гимназию имени А.С.Макаренко с гуманитарным уклоном и гимназию гуманитарных наук имени С.Дж.Пишевари, а также в лицеи, находящиеся в регионах и входящие в непосредственное подчинение Министерства образования.

Учащиеся, поступившие в данные учебные заведения, должны до 10.09.2020 года обратиться в соответствующие лицеи и гимназии, и подтвердить регистрацию. Участники, у которых есть какие-то вопросы по результатам, могут обратиться в соответствующее учебное заведение до 3 сентября.