TƏBİB о текущей ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 054 активных больных коронавирусом.

Об этом сообщает понедельник Day.Az со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

По данным структуры, из них 141 находится в реанимации, а 13 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Отметим, что в Азербайджане за последние сутки выявлено126 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 144, скончались три человека.

На сегодня в стране выявлено 36 435 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 33 847, скончались 534 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 054 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5 042, в целом - 922 069 тестов.