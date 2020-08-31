TƏBİB о текущей ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане - ФОТО
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 054 активных больных коронавирусом.
Об этом сообщает понедельник Day.Az со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
По данным структуры, из них 141 находится в реанимации, а 13 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Отметим, что в Азербайджане за последние сутки выявлено126 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 144, скончались три человека.
На сегодня в стране выявлено 36 435 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 33 847, скончались 534 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 054 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5 042, в целом - 922 069 тестов.
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