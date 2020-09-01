https://news.day.az/society/1267012.html В Баку сгорел пассажирский автобус
В Баку сгорел пассажирский автобус
Бакинское транспортное агентство (БТА) создало комиссию в связи с возгоранием в автобусе №24 (госномер 99 JH 246), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вопросы, связанные с происшествием, будут расследованы комиссией, и общественность будет проинформирована о результатах.
Напомним, что сегодня утром в автобусе №24 произошло возгорание. В соответствии с инструкцией водитель сразу высадил пассажиров, поэтому пострадавших среди них нет.
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