В Баку сгорел пассажирский автобус

Бакинское транспортное агентство (БТА) создало комиссию в связи с возгоранием в автобусе №24 (госномер 99 JH 246), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вопросы, связанные с происшествием, будут расследованы комиссией, и общественность будет проинформирована о результатах.

Напомним, что сегодня утром в автобусе №24 произошло возгорание. В соответствии с инструкцией водитель сразу высадил пассажиров, поэтому пострадавших среди них нет.