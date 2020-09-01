Учителя химии и иностранных языков сегодня сдают экзамены

Сегодня в Азербайджане проходят тестовые экзамены по английскому, немецкому языкам и химии, в которых запланировано участие 1 530 кандидатов, желающих работать учителями средних школ по вышеуказанным дисциплинам, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство образования.

Тестовые экзамены проводятся в 17 регионах страны.

Кандидаты должны ответить на 60 вопросов в течение 90 минут.