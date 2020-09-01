В Азербайджане за хищение задержан чиновник

Задержано лицо, уклоняющееся от следствия.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, на основании расследования, проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией, было возбуждено уголовное дело в отношении Мамедова Заура Вагиф оглу, работавшего директором Агджабединского регионального представительства ОАО "Агролизинг" при Министерстве сельского хозяйства.

Установлено, что З.Мамедов с 8 ноября 2018 г. до 11 декабря 2019 г. продал со склада предствительства собранные с целью продажи нитраты и пестициды, присвоив таким образом имущество на сумму 469 тыс. 276 манатов.

В отношении Мамедова возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), однако впоследствии он был объявлен в розыск по подозрению в уклонении от следствия.

31 августа 2020 года З.Мамедов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, следствие продолжается.