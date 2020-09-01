В Баку уволен сотрудник полиции, проявивший грубость в отношении родителей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, оператор управления ГДП Кямран Аббасов был уволен из органов внутренних дел за грубое поведение по отношению к родителям на почве семейного конфликта и нарушение тем самым "Кодекса этики сотрудников органов внутренних дел".