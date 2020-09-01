В Азербайджане отменен еще один запрет

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Кабинет министров внес изменения в постановление "О мерах по временному ограничению ввоза некоторых товаров на территорию страны".

Как сообщает Day.Az, изменение связано со сроком действия постановления.

Срок действия постановления продлен с 1 сентября до 1 ноября.

В то же время отменен запрет на вывоз медицинских масок из страны.

Перечень товаров, ввоз которых ограничен на таможенную территорию Азербайджанской Республики, опубликован на сайте Кабинета министров.

Действующее ограничение на вывоз других товаров медицинского назначения сохраняется.