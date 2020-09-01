В Азербайджане за сутки выявлено 143 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 130, скончались двое.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 36 578 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 33 977 человек вылечились, 536 скончались, число активных больных - 2 065.

За последние сутки проведено 6 597 тестов на коронавирус, за минувший период - 928 666.