https://news.day.az/society/1267136.html В Азербайджане за сутки выявлено 143 случая инфицирования коронавирусом - вылечились 130
В Азербайджане за сутки выявлено 143 случая инфицирования коронавирусом - вылечились 130
В Азербайджане за сутки выявлено 143 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 130, скончались двое.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 36 578 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 33 977 человек вылечились, 536 скончались, число активных больных - 2 065.
За последние сутки проведено 6 597 тестов на коронавирус, за минувший период - 928 666.
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