Старинный поселок в Баку преобразят как Балаханы

В одном из старинных бакинских поселков - Амирджане идут работы по ремонту, реставрации и благоустройству.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал Trend представитель главы Исполнительной власти Сураханского района по административно-территориальному округу поселка Амирджан Алихан Алиев.

По его словам, работы продолжаются три месяца: "В настоящее время на территории работают шесть бригад, пять из которых выделены для проведения ремонтных работ, шестая прокладывает коммуникации. В ближайшее время будут замены все линии электропередач, водопровода, газоснабжения, канализации и связи поселка. Часть поселка будет вымощена булыжником, часть будет асфальтироваться".

Алиев отметил, что укладка булыжника займет определенное время: "Подземные коммуникации должны прокладываться на уровне современных стандартов, потому что если в будущем появятся проблемы, то булыжник придет в непригодное состояние. Поэтому до его укладки эти дороги должны быть максимально восстановлены. Думаем, что булыжником будут вымощены в большей степени вспомогательные дороги, потому что по главной дороге едут автобусы и крупнотоннажные машины. Эти дороги будут заасфальтированы".

Алиев напомнил, что аналогичные работы проведены и в поселке Балаханы: "Работы в Амирджане займут больше времени, чем в Балаханы, потому что территория Амирджан больше. Сейчас проводятся реставрационные работы на древних стенах поселка. Ограждения отделывают аглаем, а некоторые будут окрашены французскими красками. В Амирджане древность будет гармонировать с модернизмом".