Прокуратура распространила сообщение в связи с инцидентом в ширванской больнице

В некоторых СМИ распространилась информация о том, что при проведении судебно-медицинской экспертизы тела Гияслы Орхана Яшар оглу, погибшего во время ДТП ночью 1 сентября на территории Гаджигабульского района, родственники покойного напали на Ширванское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения и нанесли травмы его работникам.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по данному факту исполняющий обязанности начальника Ширванского городского отделения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Эльдар Мамедов обратился в прокуратуру города Ширван.

В ходе расследования, проведенного на основании обращения, были назначены соответствующие экспертизы, осмотрено место происшествия, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В прокуратуре города Ширван расследование по факту продолжается.