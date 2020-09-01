Начальник отдела образования нарушила правила карантина

Заведующая отделом образования Агдамского района Матанат Мисирханова организовала у себя дома застолье с участием 19 человек, нарушив правила особого карантинного режима. 

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве образования.

Отмечается, что соответствующим приказом министра образования Матанат Мисирхановой сделан выговор. 