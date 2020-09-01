https://news.day.az/society/1267166.html Начальник отдела образования нарушила правила карантина - и получила выговор
Начальник отдела образования нарушила правила карантина - и получила выговор
Заведующая отделом образования Агдамского района Матанат Мисирханова организовала у себя дома застолье с участием 19 человек, нарушив правила особого карантинного режима.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве образования.
Отмечается, что соответствующим приказом министра образования Матанат Мисирхановой сделан выговор.
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