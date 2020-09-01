В Азербайджане школьникам начали выдавать учебники

В Азербайджане начался процесс выдачи школам и учащимся собранных для 2020-2021 учебного года и изданных заново учебников, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство образования.

Процесс планируется полностью завершить до 15 сентября.

На местах даны соответствующие поручения по соблюдению всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, а также рекомендаций Оперативного штаба при Кабмине.

Отметим, что на 2020-2021 учебный год для I-XI классов государственных общеобразовательных учреждений страны издано 7 233 214 экземпляров учебников и методических пособий 339 наименований.