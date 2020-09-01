Министр образования сделал выговор директору школы, который якобы водил автобус

Министр образования Эмин Амруллаев сделал выговор директору школы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Минобразования в ответ на запрос Qafqazinfo.

Было отмечено, что директор средней школы села Ени Новрузлу Саатлинского района Эльнур Рзаев получил выговор соответствующим приказом министра образования за нарушение "Правил этичного поведения учителей".