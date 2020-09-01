https://news.day.az/society/1267173.html Министр образования сделал выговор директору школы, который якобы водил автобус
Министр образования сделал выговор директору школы, который якобы водил автобус
Министр образования Эмин Амруллаев сделал выговор директору школы.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Минобразования в ответ на запрос Qafqazinfo.
Было отмечено, что директор средней школы села Ени Новрузлу Саатлинского района Эльнур Рзаев получил выговор соответствующим приказом министра образования за нарушение "Правил этичного поведения учителей".
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