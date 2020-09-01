https://news.day.az/society/1267197.html Обнародовано число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации
Обнародовано число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации
В настоящее время в Азербайджане насчитывается 2 065 активных больных коронавирусом.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, 137 пациентов находятся в реанимации, 12 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Отметим, за сутки в Азербайджане выявлено еще 143 случая заражения коронавирусом, 130 человек вылечились, 2 человека скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 36 578 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 33 977 человек вылечились, 536 скончались, число активных больных -2 065.
За последние сутки проведено 6 597 тестов на коронавирус, за минувший период - 928 666.
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