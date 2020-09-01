Обнародовано число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации

В настоящее время в Азербайджане насчитывается 2 065 активных больных коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, 137 пациентов находятся в реанимации, 12 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, за сутки в Азербайджане выявлено еще 143 случая заражения коронавирусом, 130 человек вылечились, 2 человека скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 36 578 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 33 977 человек вылечились, 536 скончались, число активных больных -2 065.

За последние сутки проведено 6 597 тестов на коронавирус, за минувший период - 928 666.