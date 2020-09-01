В Азербайджане приступили к заготовке дров

На служебных территориях региональных центров лесного хозяйства Азербайджана приступили к заготовке дров. Заготовленные дрова с условием соответствующией оплаты поставляются воинским частям министерства обороны, пограничных и внутренних войск, учреждениям образования и здравоохранения, а также населению негазифицированных отдаленных сел.

Как сообщает во вторник Day.Az, замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев отметил, что для обеспечения прозрачности и осуществления общественного контроля заготовка дров осуществляется с участием представителей НПО и общественных активистов.

"Продолжается процесс вырубки отставших от биологического развития, засохших, искривившихся деревьев. Такие деревья заранее определяются специалистами, нумеруются и для их вырубки выдается заключение", - подчеркнул Алиев.

Он добавил, что заготовка дров осуществляется в Балакенском, Загатальском, Гахском, Габалинском, Исмаиллинском, Шамахинском, Шабранском, Дашкесанском, Гедабейском, Лерикском, Лянкяранском, Ярдымлинском, Джалилабадском, Товузском районах.

Замминистра добавил, что общественность будет регулярно информироваться о территориях, где будет осуществляться заготовка дров.